«Інгулець» погрожує скандалом, якщо сезон в Першій лізі не дограють

Олександр Поворознюк знає кому вигідно, аби сезон в Першій лізі не догравали і готовий йти в міжнародний суд.

Президент «Інгульця» Олександр Поворознюк розповів телеканалу «Футбол», що наполягатиме на поновленні сезону у Першій лізі.

«Ми за те, щоб дограти повністю чемпіонат і за спортивним принципом довести, хто гідний. Підводних течій дуже багато, я не хотів би поки про це все говорити. Другий момент, що ми будемо боротися до кінця і підемо в Лозанну. Однозначно ми будемо боротися до кінця, а потім вже люди дізнаються всі ці підводні течії. Відеозаписи, аудіозаписи, всі моменти переговорного процесу - все піде в інтернет.

На конференцію я постараюся поїхати сам. Якщо не вийде, то по-любому буде представник. Імовірність моєї присутності - 99,9%» , - сказав Поворознюк.

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Нагадаємо, виконком УАФ не затвердив поновлення сезону у Першій лізі. 11 червня на НСК «Олімпійський» пройде позачергова конференція ПФЛ за участю керівництва УАФ, на якій приймуть остаточне рішення про долю сезону в Першій лізі.

У Першій лізі в даний момент лідирують «Рух», «Минай» і «Волинь». Якщо приймуть рішення про дострокове завершення сезону, то ці три команди піднімуться в УПЛ.

Фото: сайт ФК "Інгулець"