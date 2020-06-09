В Ірпені стартує виставковий тенісний турнір UTF Gentlemen Invitational

Федерація тенісу України організовує в Ірпені ще один виставковий турнір за участю українських гравців.

Естафету у жіночих змагань UTF Invitational Ladies приймає чоловічий турнір UTF Gentlemen Invitational, повідомляє пресслужба Федерації тенісу України. Турнір пройде 9-13 червня. Схема його проведення - 8 учасників, дві групи, два півфінали та фінал. На UTF Gentlemen Invitational виступлять Владислав Орлов, Владислав Манафов, Олексій Крутих, Микита Маштаков, Марат Дев'ятьяров, Олег Приходько, Павло Шумейко та В'ячеслав Бєлінський. Читайте також: Ястремська виступить на тенісному турнірі у Сербії Як повідомляло агентство, UTF Invitational Ladies виграла 17-річна киянка Марта Костюк. Фото: ftu.org.ua.