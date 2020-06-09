В Ірпені стартує виставковий тенісний турнір UTF Gentlemen Invitational
Укрінформ
Федерація тенісу України організовує в Ірпені ще один виставковий турнір за участю українських гравців.
Естафету у жіночих змагань UTF Invitational Ladies приймає чоловічий турнір UTF Gentlemen Invitational, повідомляє пресслужба Федерації тенісу України.
Турнір пройде 9-13 червня. Схема його проведення - 8 учасників, дві групи, два півфінали та фінал.
На UTF Gentlemen Invitational виступлять Владислав Орлов, Владислав Манафов, Олексій Крутих, Микита Маштаков, Марат Дев'ятьяров, Олег Приходько, Павло Шумейко та В'ячеслав Бєлінський.
Як повідомляло агентство, UTF Invitational Ladies виграла 17-річна киянка Марта Костюк.
Фото: ftu.org.ua.