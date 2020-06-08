«Динамо» поверне з оренди Тимчика, Ледньова, Булецу і Супрягу – ЗМІ

В новому сезоні київський клуб надасть шанс гравцям, які проявили себе в оренді.

Ведучий програми «Профутбол» Ігор Циганик розповів, що «Динамо» планує повернути після закінчення сезону усіх орендованих гравців, які проявили себе.

«Динамо» планує повернути всіх орендованих футболістів, які непогано проявляють себе в інших клубах. Ті, хто був під основою, близький до основи і проявили себе в інших клубах, всї приїдуть в «Динамо», готуватимуться і, напевно, почнуть наступний сезон в київському клубі.

В першу чергу це стосується Тимчика, Ледньова, Булеци і Супряги. Цю четвірку повернуть в «Динамо», їх контракти належать київському клубу», - сказав Циганик.

Тимчик і Ледньов грають в оренді за «Зорю», а Булеца і Супряга – за «Дніпро-1».

Нагадаємо, у разі чемпіонства «Шахтар» обійде «Динамо» за кількістю титулів, виграних в незалежній Україні. Зараз у клубів по 34 трофея. Для «Шахтаря» це буде 13-й виграний чемпіонат України, на рахунку «Динамо» - 15.

Кияни зможуть наздогнати донеччан за кількістю трофеїв вже 8 липня, якщо виграють Кубок України.

Фото: сайт ФК "Дніпро-1"