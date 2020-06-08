Юрій Чебан: Через карантин підготовка веслувальників вийшла зім'ятою

Головний тренер збірної України з веслування на байдарках і каное Юрій Чебан розповів, як карантин вплинув на підготовку його команди до перенесених Олімпійських ігор.

За словами наставника веслувальників, цілеспрямованої підготовки не вийшло, повідомляє на сторінці у Facebook Федерація каное України.

"Підготовка у нас зім'ята, поламана, оскільки не вийшло те, що планували. Це у нас вже не олімпійський рік, а передолімпійський, підготовчий, виходить. Обірвалася підготовка у березні і потім вже почалося таке пожоване, домашнє, напіввуличне карантинне тренування на самоізоляції. Звичайно ж, ніхто не може сказати точно, як хто готувався і хто що робив. Тренери контактували зі своїми спортсменами, але підготовка в цей період залишається на совісті кожного", - сказав Чебан.

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Як інформувало агентство, у березні збірна України тренувалася в Італії, але була змушена достроково повернутися додому.

Фото: noc-ukr.org.