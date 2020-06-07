"Динамо" розгромило "Олександрію" у чемпіонаті України з футболу

Київське "Динамо" з рахунком 5:1 завдало поразки "Олександрії у поєдинку 25-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги

Поєдинок пройшов при порожніх трибунах столичного НСК "Олімпійський, повідовляє Укрінформ.

На 13-й хвилині півзахисник "Олександрії" Кирило Ковалець сфолив на Георгію Цітаїшвілі у власному карному майданчику. Хавбек "біло-синіх" Віталій Буяльський виконав пенальті, воротар гостей Юрій Паньків відбив м'яч, але на добиванні був першим Томаш Кендзьора, який асистував Буяльському - 1:0.

Через 5 хвилин латвійський захисник олександрійців Каспарс Дубра у своїй штрафній порушив правила проти Назарія Русина, який реалізував 11-метровий - 2:0.

Третій пенальті арбітр Віталій Романов призначив на 30-й хвилині за фол ганійського оборонця киян Мохаммеда Кадірі, який збив Артема Сітала. З "точки" влучно пробив Дмитро Гречишкін - 2:1.

Після перерви справу до розгрому довели голи Віталія Миколенка (65), Карлоса Де Пени (81) та Віталія Буяльського (84), який оформив дубль.

"Олександрія" догравала зустріч у меншості - на 56-й хвилині за друге попередження червону картку отримав Дубра.

Завершиться 25-й тур недільним матчем "Дніпра-1" зі "Львовом".

Результати решти матчів туру:

"Шахтар" (Донецьк) - "Десна" (Чернігів) - 3:2

Голи: Фернандо (4-та хвилина), Марлос (25, 51) - Денис Фаворов (32, з пенальті), Пилип Будківський (88).

На 24-й хвилині Марлос не реалізував пенальті.

"Зоря" (Луганськ) - "Колос" (Ковалівка) - 1:0

Гол: Владислав Кабаєв (12).

Вилучення: Олег Кожушко (65).

"Олімпік" (Донецьк) - "Маріуполь" - 2:2

Голи: Віталій Балашов (16), Андрій Кравчук (82) - Сергій Чоботенко (35), Олексій Кащук (85).

Поєдинок "Ворскла" (Полтава) - "Карпати" (Львів) перенесений.

Турнірне становище:

перша шістка - "Шахтар" - 65 очок (після 25-ти матчів), "Зоря" - 49 (25), "Динамо" - 49 (25), "Десна" - 46 (25), "Олександрія" - 43 (25), "Колос" - 26 (25);

друга шістка - "Дніпро-1" - 31 (24), "Маріуполь" - 26 (24), "Львів" - 22 (24), "Ворскла" - 22 (24), "Олімпік" - 20 (25), "Карпати" - 14 (23).