"Олімпік" не втримав перемогу над "Маріуполем" у 25 турі футбольної Прем'єр-ліги

"Олімпік" і "Маріуполь" зіграли внічию 2:2 у матчі 25-го туру чемпіонату Укріїни з футболу серед команд Прем'єр-ліги

Поєдинок пройшов при порожніх трибунах київського стадіону "Динамо імені Валерія Лобановського, повідовляє Укрінформ. На голи номінальних господарів зустрічі "Олімпіка" Віталія Балашова (16-та хвилина) та Андрія Кравчука (82) приазовці відповіли влучними ударами Сергія Чоботенка (35) та Олексія Кащука (85). Завершиться 25-й тур у недільними матчами київського "Динамо" з "Олександрією", "Дніпра-1" зі Львовом". Результати матчів, що пройшли у суботу, 6 червня: "Шахтар" (Донецьк) - "Десна" (Чернігів) - 3:2 Голи: Фернандо (4-та хвилина), Марлос (25, 51) - Денис Фаворов (32, з пенальті), Пилип Будківський (88). На 24-й хвилині Марлос не реалізував пенальті. "Зоря" (Луганськ) - "Колос" (Ковалівка) - 1:0 Гол: Владислав Кабаєв (12). Вилучення: Олег Кожушко (65). Поєдинок "Ворскла" (Полтава) - "Карпати" (Львів) перенесений. Читайте також: Виконком УАФ увів нагальні заходи в українському футболі Турнірне становище: перша шістка - "Шахтар" - 65 очок (після 25-ти матчів), "Зоря" - 49 (25), "Десна" - 46 (25), "Динамо" - 46 (24), "Олександрія" - 43 (24), "Колос" - 26 (25); друга шістка - "Дніпро-1" - 31 (24), "Маріуполь" - 26 (24), "Львів" - 22 (24), "Ворскла" - 22 (24), "Олімпік" - 20 (25), "Карпати" - 14 (23).