НБА: "Детройт" українця Михайлюка відкрив після карантину тренувальну базу
Укрінформ
Клуб "Детройт" Північноамериканської баскетбольної асоціації (НБА), кольори якого захищає захисник збірної України Святослав Михайлюк, відкрив після карантинних обмежень власну тренувальну базу.
Команда не братиме участь в заключній частині поточного сезону, однак гравці команди зможуть індивідуально підтримувати фізичні кондиції, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України.
Найближчим часом в НБА мають остаточно визначитися з дограванням поточного чемпіонату. Змагання зупинили в середині березня через пандемію коронавірусу.
Михайлюк виступає за "Детройт" з лютого 2019 року, куди його обміняв "Лейкерс" після половини сезону-2018/19.
Фото: fbu.ua.