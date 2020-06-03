Сезон в НБА завершиться до 12 жовтня - ЗМІ

Національна баскетбольна асоціація (НБА) визначилася з крайньою датою завершення сезону.

Про це повідомляє ESPN.

Якщо НБА затвердить запропонований формат відновлення сезону з 22 командами, який відновиться 31 липня, то сьомий матч фінальної серії плей-офф відбудеться не пізніше 12 жовтня, інформує джерело.

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Раніше повідомлялося, що рішення щодо відновлення сезону НБА за участю 22 команд буде прийнято більшістю голосів на Раді керуючих НБА в четвер, 4 червня.

Згідно з рекомендованим форматом регулярний чемпіонат дограють команди, які відстають від зони плей-офф не більше ніж на 6 матчів: "Портленд" (в 3,5 гри від зони плей-офф), "Новий Орлеан" (3,5), "Сакраменто" (3,5), "Сан-Антоніо" (4), "Фінікс" (6) - на Заході, "Вашингтон" (5,5) - на Сході.