Чемпіонат Європи з художньої гімнастики в Києві перенесений на листопад

XXXVI чемпіонат Європи з художньої гімнастики, який мав пройти в Києві з 20 по 24 травня, відбудеться в столиці України 26-29 листопада.

Рішення про перенесення турніру було прийнято Виконкомом Європейської гімнастики (EG), з огляду на нинішню ситуацію з COVID-19, повідомляє пресслужба організації. Формат змагань залишиться таким же, як планувалося спочатку, включаючи отримання олімпійських кваліфікацій. Читайте також: Гімнасткам Школи Дерюгіних довелося тренуватися просто неба Чемпіонат Європи зі спортивної гімнастики серед чоловіків відбудеться в Баку (Азербайджан) з 9 по 13 грудня, серед жінок - з 17 по 20 грудня.