Організатори розглядають варіант спрощеного проведення Олімпіади в Токіо

Уряд Японії і організаційний комітет Олімпіади в Токіо розглядають варіант спрощеного проведення Ігор через ситуацію з поширенням коронавируса в світі.

Про це в четвер, 4 червня, повідомив журналістам губернатор Токіо Юріко Коїке, пише газета Yomiuri.

Відзначається, що влада націлені на проведення Олімпіади в повноцінному форматі, проте продовжує залишатися непростий ситуація з коронавірусів змусила їх розглядати варіант більш спрощеного проведення Ігор. За даними джерел видання, може скоротитися число учасників церемоній відкриття і закриття Олімпійських ігор. Також будуть введені обмеження для кількості глядачів на стадіонах.

Японська сторона розглядає варіант проведення обов'язкового тестування на коронавірус не тільки для спортсменів і членів команд, але і для всіх уболівальників. Можуть бути введені обмеження на пересування спортсменів за межами Олімпійського селища, де вони будуть розміщені.

Нагадаємо, що Олімпіада в Токіо повинна була пройти з 24 липня по 9 серпня 2020 року. Однак через пандемію коронавірусної інфекції змагання були перенесені на рік і відбудуться з 23 липня по 8 серпня 2021 року.

Фото - AP.