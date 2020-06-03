Матч чемпіонату УПЛ "Динамо" - "Олександрія" розсудить Романов
Укрінформ
Комітет арбітрів Української асоціації футболу (УАФ) призначив суддів на матчі 25-го туру чемпіонату країни серед клубів УПЛ.
Зокрема, поєдинок між київським "Динамо" та "Олександрією" у якості головного арбітра судитиме Віталій Романов з Дніпра, повідомляє Укрінформ.
Суддівські призначення, 25-й тур УПЛ:
6 червня. "Львів" - "Дніпро-1". Головний арбітр - Ярослав Козик (Мукачево)
6 червня. "Шахтар" (Донецьк) - "Десна" (Чернігів). Сергій Бойко (Київська область)
6 червня. "Зоря (Луганськ) -" Колос "(Ковалівка). Анатолій Абдула (Харків)
7 червня. "Олімпік" (Донецьк) - "Маріуполь". Олександр Дердо (Чорноморськ)
7 червня. "Динамо" (Київ) - "Олександрія". Віталій Романов (Дніпро).
Зустріч "Ворскла" (Полтава) - "Карпати" (Львів) скасована через масове зараження коронавірусом у львівському клубі.
Фото: upl.ua.