Матч чемпіонату УПЛ

Матч чемпіонату УПЛ "Динамо" - "Олександрія" розсудить Романов

Укрінформ
Комітет арбітрів Української асоціації футболу (УАФ) призначив суддів на матчі 25-го туру чемпіонату країни серед клубів УПЛ.

Зокрема, поєдинок між київським "Динамо" та "Олександрією" у якості головного арбітра судитиме Віталій Романов з Дніпра, повідомляє Укрінформ.

Суддівські призначення, 25-й тур УПЛ:

6 червня. "Львів" - "Дніпро-1". Головний арбітр - Ярослав Козик (Мукачево)

6 червня. "Шахтар" (Донецьк) - "Десна" (Чернігів). Сергій Бойко (Київська область)

6 червня. "Зоря (Луганськ) -" Колос "(Ковалівка). Анатолій Абдула (Харків)

7 червня. "Олімпік" (Донецьк) - "Маріуполь". Олександр Дердо (Чорноморськ)

7 червня. "Динамо" (Київ) - "Олександрія". Віталій Романов (Дніпро).

Читайте також: Київське "Динамо" цікавиться турецьким тренером - Fotospor

Зустріч "Ворскла" (Полтава) - "Карпати" (Львів) скасована через масове зараження коронавірусом у львівському клубі.

Фото: upl.ua.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-