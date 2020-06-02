Виконавчий директор УПЛ: Немає підстав зупиняти футбольний сезон

Виконавчий директор української футбольної Прем'єр-ліги Євген Дикий розповів про ситуацію зі львівським клубом "Карпати", де було виявлено масове зараження коронавірусом.

Разом з тим, в ефірі програми "Футбол NEWS" на телеканалі "Футбол" Дикий заявив, що зупиняти футбольний сезон в Україні немає підстав.

"Клуб йде на двотижневу самоізоляцію, а після цього знову здасть тести. Відповідно, у 25-у та 26-у турах команда не зіграє. Давайте будемо вірити в краще і сподіватися, що "Карпати" зможуть повноцінно завершити сезон. Чи під загрозою сезон УПЛ? Упевнений, що ми все робимо згідно з вимогами МОЗ та уряду. Говорити, що є якась загроза - не бачу для цього підстав", - сказав Дикий.

Фото: upl.ua.