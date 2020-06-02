У футбольному клубі "Карпати" коронавірус діагностували вже у 26 осіб

У львівському футбольному клубі української Прем'єр-ліги "Карпати" (Львів) коронавірус діагностували у 26-ти осіб, серед них є тренер.

Ця цифра неостаточна і може вирости, повідомляє Sport Arena.

"Нані невідомо, скільки з них футболістів, а скільки співробітників клубу, тренерів і функціонерів. Однак відомо, що серед хворих є один з тренерів", - зазначається у повідомленні.

Раніше директор УПЛ Євген Дикий заявив, що матч 25-го туру чемпіонату України "Ворскла" (Полтава) - "Карпати" на 99 процентів не відбудеться. Зустріч була запланована на 7 червня.

Нагадаємо, перша партія тестів у "Карпатах" виявила 13 заражених коронавірусів, сім з них - гравці першої команди. Тепер клуб має дочекатися результатів другої партії тестів.

"Карпати" відправляються на карантин, а сезон за львів'ян потенційно може дограти молодіжний склад.

Команда посідає останнє місце у таблиці чемпіонату і відстає від рятівної 11-ї позиції на п'ять очок.

Фото: fckarpaty.com.