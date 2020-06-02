Футбольний матч "Ворскла" - "Карпати" на 99 відсотків не відбудеться

Виконавчий директор української Прем'єр-ліги (УПЛ) Євген Дикий прокоментував інформацію, що мінімум 13 футболістів львівських "Карпат" заразилися коронавірусом.

За його словами, матч 25-го туру чемпіонату України серед клубоу УПЛ "Ворскла" (Полтава) - "Карпати" на 99 відсотків не відбудеться, повідомляє Tribuna.com.

"Чекаємо від "Карпат" офіційного підтвердження. Поки є інформація, що у них збільшилася кількість інфікованих. Будемо з клубами та УАФ розробляти план, як діяти далі. Футболісти мають піти на двотижневу ізоляцію. Нині план виглядає так - найближчий матч з "Ворсклою" на 99 відсотків не відбудеться. А далі все гравці з негативними результатами закриваються на базі. Додатково викликають футболістів молодіжного складу, проводять тестування. Якщо у них тести негативні, то таким складом "Карпати" дограватимуть чемпіонат", - сказав Дикий.

Нагадаємо, поєдинок 25-го туру УПЛ "Ворскла" - "Карпати" запланований на 7 червня.

Фото: upl.ua.