Футболісти "Карпат" здали повторні тести на коронавірус

Гравці львівського футбольного клубу "Карпати" пройшли повторне тестування на коронавірус

Результати тестів стануть відомі за два-три дні, повідомляє у понеділок програма "Футбол NEWS" на телеканалі "Футбол".

Футболісти, у яких минулого тижня діагностували COVID-19, не проходили тестування разом з командою. До них лікарі їздили окремо.

Раніше позитивні тести на коронавірус здали захисник Владислав Дубінчак та один з голкіперів "Карпат". Вони не виявляють симптомів хвороби і переведені на режим самоізоляції.

Нагадаємо, що матч 24-го туру чемпіонату України між "Карпатами" та "Маріуполем» не відбувся 30 травня через те, що у львівському клубі виявили позитивні результати на COVID-19.

Фото: facebook.com/fckarpaty.