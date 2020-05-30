Стало відомо, хто в «Карпатах» заразився коронавірусом

За інформацією телеканалу «Футбол», це три футболісти – два захисника і воротар.

У «Карпатах» захворіли на коронавірус два захисника і один воротар, повідомили в студії «Тур Online» на телеканалі «Футбол 1».

Джерело повідомляє, що позитивні тести на коронавірус у Владислава Дубінчака, Андро Гіоргадзе, а також у одного з голкіперів. У першій команді львів'ян числяться три воротарі - Олег Кудрик, Антон Каніболоцький і Володимир Маханьков.

Дубінчак грає за львівський клуб на правах оренди з «Динамо». Кудрик орендований у «Шахтаря».

Новий власник «Карпат» Олег Смалійчук заявив, що львів'яни готові змиритися навіть з можливою технічною поразкою.

Нагадаємо, сьогодні через випадки зараження на коронавірус в «Карпатах» скасували матч львівського клубу з «Маріуполем». Матч мали зіграти в неділю, 31 травня.

Фото: facebook.com/fckarpaty