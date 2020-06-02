"Формула-1": сезон стартує в Австрії 5 липня

Керівництво чемпіонату світу з автогонок "Формула-1" прийняло рішення провести старт сезону 5 липня.

Про це повідомляє Sky Sports.

Сезон стартує двома гонками в Австрії, які пройдуть 5 і 12 липня відповідно. Також на вболівальників чекають здвоєні гонки в Сільверстоуні (Велика Британія) - 2 і 9 серпня.

Крім того заплановані етапи в Угорщині (19 липня), Іспанії (16 серпня), Бельгії (30 серпня) і Італії (6 вересня).

Вісім гонок - це мінімальна кількість, щоб сезон вважався таким, що відбувся. Але в керівництві гоночної серії наполягають, що мають намір ще розширити календар.

Фото: skysports.com.