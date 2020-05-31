Уряд Австрії схвалив проведення в країні двох гонок Формули-1

Сезон-2020 стартує двома гонками 5 і 12 липня.

Сезон Формули-1 2020 року стартує в Австрії 5 липня, після чого ще одна гонка відбудеться 12 липня. Уряд Австрії схвалив проведення двох Гран-прі на своїй території, повідомляє сайт ВВС.

Етапи відбудуться на гоночній трасі Red Bull Ring в Шпільберг-Кніттельфельд і пройдуть без глядачів на трибунах. Якщо гонки пройдуть успішно, після них сезон Формули-1 продовжиться 19 липня в столиці Угорщини Будапешті.

Нагадаємо, сезон-2020 мав початися в Австралії в березні, але з тих пір не провели жодного етапу через пандемію коронавірусу.

Фото: twitter.com