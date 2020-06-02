Сьогодні в Ірпені відбудеться фінал турніру серед українських тенісисток

У фінальному поєдинку виставкових змагань UTF Ladies Invitational зустрінуться Марта Костюк та Маріанна Закарлюк.

Як повідомляв Укрінформ, у півфіналі між Лесею Цуренко і Маріанною Закарлюк після 15 хвилин гри знялася Цуренко, у якої були проблеми з ліктем. Потім у другому поєдинку 1/2 фіналу Дар'я Лопатецька відмовилася від продовження боротьби з Мартою Костюк через біль у коліні.

Початок фінального матчу заплановано на 14.00.

Фото: btu.org.ua.