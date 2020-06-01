Матч за участю Світоліної потрапив у топ-8 кращих ігор другого раунду Roland Garros

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала список кращих протистоянь Відкритого чемпіонату Франції з 1996 по 2019 рік.

Як повідомляє пресслужба WTA у топ-8 найбільш пам'ятних матчів другого раунду на Roland Garros у 1996-2019 роках потрапив і поєдинок за участю першої "ракетки" України Еліни Світоліної.

Топ-8 кращих матчів другого раунду на Roland Garros з 1996 по 2019 рік:

1. Ліндсей Девенпорт (США) - Жюстін Енен (Бельгія) - 6:3, 2:6, 7:5 (1996 рік);

2. Серена Вільямс (США) - Марія Кириленко (Росія) - 4:6, 6:2, 6:4 (2004 рік);

3. Марія Шарапова (Росія) - Каролін Гарсія (Франція) - 3:6, 6:4, 6:0 (2011 рік);

4. Аранта Рус (Нідерланди) - Кім Клійстерс (Бельгія) - 3:6, 7:5, 6:1 (2011 рік);

5. Франческа Скьявоне (Італія) - Світлана Кузнєцова (Росія) - 6:7 (11:13), 7:5, 10:8 (2015 рік);

6. Еліна Світоліна (Україна) - Юлія Путинцева (Казахстан) - 1:6, 7:5, 9:7 (2015 рік);

7. Моніка Пюіг (Пуерто-Ріко) - Юлія Гергес (Німеччина) - 7:5, 6:7 (4:7), 7:5 (2015 рік);

8. Наомі Осака (Японія) - Вікторія Азаренко (Білорусь) - 4:6, 7:5, 6:3 (2019 рік).

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