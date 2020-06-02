Буффон продовжить контракт з "Ювентусом"

Італійський голкіпер Джанлуїджі Буффон погодив контракт з туринським "Ювентусом".

Про це повідомляє La Stampa.

За інформацією джерела, 42-річний воротар підпише угоду з "Ювентусом" ще на один сезон.

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У поточному сезоні Буффон зіграв в 11 матчах у всіх турнірах, в яких пропустив дев'ять м'ячів. Голкіпер виступає за "Ювентус" з 2001 року, тільки сезон-2018/19 Джанлуїджі провів у французькому "Парі Сен-Жермен".

Нагадаємо, що в 2006 році Буффон в складі збірної Італії став чемпіоном світу.

Фото: juventus.com/it.