Серія А представила календар поновлення сезону

«Аталанта» Малиновського свій перший матч зіграє 21 червня проти «Сассуоло».

Серія А представила календар матчів чемпіонату після виходу з карантину. Чемпіонат Італії поновиться 20 червня двома перенесеними матчами 25-го туру: «Торіно» - «Парма» і «Верона» - «Кальярі», повідомляє офіційний сайт Серії А.

21 червня відбудуться ще два перенесених поєдинку 25-го туру Серії А: «Аталанта» Руслана Малиновського зустрінеться з «Сассуоло», «Інтер» зіграє з «Сампдорією».

Старт 27-го туру Серії А запланований на 22 червня. У цей день, зокрема, «Лечче» Євгена Шахова зіграє з «Міланом». Сезон Серії А планують завершити 2 серпня.

Нагадаємо, що футбольний сезон в Італії поновиться 13 червня матчами 1/2 фіналу Кубка Італії. Чемпіонат Італії призупинили на початку березня у зв'язку з пандемією коронавірусу. «Ювентус» лідирує в Серії А, випереджаючи «Лаціо» на одне очко.