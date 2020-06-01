Марлос - кращий футболіст матчу "Шахтар" - "Динамо" за даними InStat

У центральному поєдинку 24-го туру чемпіонату України з футболу "Шахтар" - "Динамо" (3:1) найкращим гравцем за даними InStat став хавбек "гірників" Марлос.

31-річний футболіст набрав за індексом InStat 358 балів. Півзахисник оформив дубль у ворота "Динамо", повідомляє FootBoom.

До ТОП-3 гравців матчу також увійшли гравці "Шахтаря" Маркос Антоніо з 342-ма балами та Додо з 288-ма.

У складі "Динамо" кращими були Віталій Миколенко (272), Віталій Буяльський та Володимир Шепелєв (обидва - по 268).

Фото: shakhtar.com.