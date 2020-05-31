"Шахтар" переміг "Динамо" у чемпіонаті України з футболу

Футболісти донецького "Шахтаря" з рахунком 3:1 здобули вольову перемогунад київським "Динамо" у поєдинку 24-го туру чемпіонату України серед команд Прем'єр-ліги.

На 37-й хвилині Георгій Цитаїшвілі з глибини поля видав ювелірний простріл у воротарський майданчик, куди набіг Віталій Буяльський і головою переправив м'яч у ворота "Шахтаря", повідомляє Укрінформ.

"Гірники" відразу відповіли голом Марлоса (39) ударом у лівий кут із середньої відстані, який на 67-й хвилині оформив дубль. Ще один м'яч у донеччан забив Маркос Антоніо (74), вдало зігравши на добиванні.

На 21-й хвилині арбітр Катерина Монзуль відмінила гол капітана динамівців Сергія Сидорчука і показала жовту картку захиснику киян Денису Попову за порушення у воротарському майданчику "Шахтаря".

Відзначимо, що вітчизняне класико "Шахтар" - "Динамо" проходило на столичному НСК "Олімпійський" без глядачів.

Результати інших матчів 24-го туру:

"Колос" (Ковалівка) - "Десна" (Чернігів) - 0:2

голи: Денис Фаворов (54-та хвилина), Єгор Картушов (84);

"Дніпро-1" - "Олімпік" (Донецьк) - 3:1

голи: Сергій Булеца (32), Володимир Адамюк (61), Лукас Тейлор (77) - Сергій Політило (90+3, з пенальті);

"Олександрія" - "Зоря" (Луганськ) - 1:0

гол: Дмитро Гречишкін (90+4);

"Ворскла" (Полтава) - ФК "Львів" - 1:1

голи: Ібрагім Кане (13) - Шина (90+3, з пенальті).

Поєдинок "Карпати" - "Маріуполь" не відбувся, оскільки у львівському клубі є заражені коронавірусом.

Турнірне становище команд:

перша шістка - "Шахтар" - 62 очки (після 24-х матчів), "Зоря" - 46 (24), "Десна" - 46 (24), "Динамо" - 46 (24), "Олександрія" - 43 (24), "Колос" - 26 (24);

друга шістка - "Дніпро-1" - 31 (24), "Маріуполь" - 25 (23), "Львів" - 22 (24), "Ворскла" - 22 (24), "Олімпік" - 19 (24), "Карпати" - 14 (23).

Фото: shakhtar.com