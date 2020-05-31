"Шахтар" - "Динамо". Текстова трансляція

Онлайн-трансляція матчу 24-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги між донецьким "Шахтарем" і київським "Динамо".

"Шахтар" - "Динамо"

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31 травня 2020 року. Київ. Стадіон НСК "Олімпійський". Початок о 17.00. Температура повітря +15С.

Ласкаво просимо до столиці України на центральний поєдинок 24-го туру чемпіонату країни серед команд Прем'єр-ліги, в якому чинний чемпіон донецький "Шахтар" приймає віцечемпіонів футболістів київського "Динамо".

"Гірники" є номінальними господарями матчу.

Відповідно до діючих в Україні карантинних обмежень через пандемію COVID-19 поєдинок відбуватиметься без глядачів.

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Стартові склади.

"Шахтар": .

Головний тренер - Луїш Каштру (Португалія).

"Динамо": .

Головний тренер - Олексій Михайличенко (Україна).

Арбітр - Катерина Монзуль (Україна).

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"Шахтар" і "Динамо" проведуть між собою 64-й матч в чемпіонатах України. В активі киян 24 перемоги, у донеччан - 22, внічию завершились 17 протистоянь. Різниця м'ячів 79:73 на користь "біло-синіх".

Нинішнього сезону команди зустрічалися чотири рази і мають по дві перемоги. Динамівці були кращими у кубкових баталіях - виграли у "гірників" матч за Суперкубок (2:1), а також вибили опонентів з Кубка країни (2:1, 1/8 фіналу). Донеччани здолали киян в обох поєдинках Прем'єр-ліги (2:1 та 1:0).

Перевага "Шахтаря" у поточному чемпіонаті України, який виходить з карантину, пов'язанного з пандемією коронавірусу, безперечна. Команда Луїша Каштру випереджає у турнірній таблиці найближчих переслідувачів - луганську "Зорю", чернігівську "Десну" та "Динамо" - аж на 13 очок.

Фото: fcdynamo.kiev.ua.