В понеділок «Карпати» пройдуть повторне тестування на коронавірус

«Маріуполь» готовий зіграти матч з «Карпатами» пізніше.

Президент УАФ Андрій Павелко прокоментував ситуацію з матчем «Карпати» - «Маріуполь», повідомляє Sport Arena.

«На понеділок призначено повторне тестування, після якого зрозуміємо, підуть «Карпати» на карантин усією командою чи ні. На сьогоднішній день у нас є комісія разом з МОЗ, яка до сих пір діє і уважно вивчить всі матеріали, після чого ухвалить рішення. Зараз делегат футболу перебуває у Львові і вивчає матеріали. Найближчим часом приймемо рішення, як вчинити.

Було під підозрою шість чоловік. Звичайно, це виходить за рамки нашого протоколу, де було два гравці, вони йдуть на карантин і матч грають. Але вчора вранці була інформація, що під підозрою шість чоловік, вони звернулися до суперника. «Маріуполь» погодився, що цей випадок - особливий, і наскільки мені відомо, вони не протестуватимуть, якщо матч перенесуть», - розповів Павелко.

Нагадаємо, що серед заражених виявилися захисник Владислав Дубинчак, а також один з голкіперів «Карпат». Заражені не виявляють симптомів хвороби і були переведені на режим самоізоляції. «Карпати» посідають останнє місце в турнірній таблиці УПЛ з 14 очками.

Фото: facebook.com/fckarpaty