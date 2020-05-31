Помічники Реброва продовжили контракти з чемпіоном Угорщини з футболу

Помічники головного тренера угорського футбольного клубу "Ференцварош" українця Сергія Реброва іспанці Унаї Мельгоса і Альберто Босх підписали нові контракти з клубом.

Про це повідомив офіційний сайт команди.

Термін дії договорів не розголошується.

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Обидва фахівці раніше працювали з Ребровим в київському "Динамо". Босх прийшов у "Ференцварош" в серпні 2018 року, а Мельгоса - в березні 2019-го.

Тренери допомогли "Ференцварошу" виграти тридцяте чемпіонство в історії минулого сезону, а також вперше за 15 років зіграти на груповому етапі Ліги Європи УЄФА.

Фото ФК "Ференцварош".