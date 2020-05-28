Команда Реброва зміцнила лідерство у чемпіонаті Угорщини

Футбольний клуб “Ференцварош”, який очолює колишній наставник київського “Динамо” Сергій Ребров, зміцнив лідерство у чемпіонаті Угорщини.

“Ференцварош” здобув виїзну перемогу над “Уйпештом” з рахунком 1:0 у перенесеному матчі 20 туру Вищої ліги. Про це повідомляє Sport Arena.

Єдиний м'яч у поєдинку забив Франк Болі на 8-й хвилині.

У складі команди Реброва з перших хвилин на поле вийшли українці Ігор Харатін і Олександр Зубков, який на 70-й хвилині отримав жовту картку і був замінений.

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Таким чином, “Ференцварош” зміцнив лідерство в чемпіонаті, збільшивши відрив від “Фехервара” до 9 очок. У неділю команда зіграє з “Академією Пушкаша” на виїзді.

Фото: ФК "Ференцварош"