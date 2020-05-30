"Десна" перемогла "Колос" у чемпіонаті України з футболу

В Україні у суботу, 30 травня, поновився футбольний чемпіонат серед клубів Прем'єр-ліги, який у середині березня призупинили через пандемію коронавірусу.

У стартовій зустрічі 24-го туру на київській "Оболонь-Арені" грали команди чільного секстету. Чернігівська "Десна" здобула важливі три очки, перемігши ковалівський "Колос" - 2:0, повідомляє Укрінформ.

Перший м'яч після передачі Андрія Тотовицького на 54-й хвилині головою забив забив Денис Фаворов. На 84-й хвилині Єгор Картушов подвоїв рахунок.

На 67-й хвилині хавбек "Колоса" Віталій Гавриш не реалізував пенальті.

У суботу пройдуть ще дві зустрічі, які розпочнуться о 17.00. "Олександрія" приймає луганську "Зорю" (транслює телеканал "Футбол 2"), а "Дніпро-1" - донецький "Олімпік" (УНІАН ТБ).

Завершится 24-й тур у неділю, 31 травня. Полтавська "Ворскла" зустрінеться зі "Львівом" (14.00, "Футбол 1"). Центральна гра "Шахтар" (Донецьк) - "Динамо" (Київ) стартує на столичному НСК "Олімпійський" о 17.00. Її покаже "Футбол 1".

Матч "Карпати" - "Маріуполь" не відбудеться, оскільки у львівському клубі є заражені коронавірусом.

Становище команд:

перша шістка - "Шахтар" - 59 очок (після 23-х матчів), "Зоря" - 46 (23), "Десна" - 46 (24), "Динамо" - 46 (23), "Олександрія" - 40 (23), "Колос" - 26 (24);

друга шістка - "Дніпро-1" - 28 (23), "Маріуполь" - 25 (23), "Львів" - 21 (23), "Ворскла" - 21 (23), "Олімпік" - 19 (23), "Карпати" - 14 (23).

Фото: koloskovalivka.com.