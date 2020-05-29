Сезон в Першій лізі можуть поновити 23 червня
Укрінформ
Долю сезону вирішать 5 червня.
Згідно з проектом УАФ і ПФЛ, сезон в українській Першій лізі може поновитися 23 червня, повідомляє Footboom.
Закінчення чемпіонату за планом заплановано на 7 серпня.
5 червня в Києві відбудеться друга рада ліг, на якому знову винесуть на голосування питання про долю сезону Першої ліги. На першій раді ліги вирішили не догравати сезон в Першій лізі у повному обсязі. Зокрема, пропонувався міні-турнір кращих клубів.
Згодом ПФЛ повідомила, що 8 клубів Першої ліги вказали, що оптимальним варіантом буде догравання чемпіонату за регламентом.
Фото: Укрінформ