Сезон в Першій лізі можуть поновити 23 червня

Долю сезону вирішать 5 червня.

Згідно з проектом УАФ і ПФЛ, сезон в українській Першій лізі може поновитися 23 червня, повідомляє Footboom.

Закінчення чемпіонату за планом заплановано на 7 серпня.

5 червня в Києві відбудеться друга рада ліг, на якому знову винесуть на голосування питання про долю сезону Першої ліги. На першій раді ліги вирішили не догравати сезон в Першій лізі у повному обсязі. Зокрема, пропонувався міні-турнір кращих клубів.

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Згодом ПФЛ повідомила, що 8 клубів Першої ліги вказали, що оптимальним варіантом буде догравання чемпіонату за регламентом.

Фото: Укрінформ