Фінальний турнір команд Першої ліги можуть провести у Харкові

Турнір можуть зіграти між командами, які подали заявки на атестацію в УПЛ: «Рух», «Волинь», «Минай», «Інгулець», «Оболонь-Бровар», «Металіст-1925» і «Чорноморець».

Голова наглядової ради «Металіста-1925» Сергій Стороженко відреагував на пропозицію провести окремий розіграш путівки в УПЛ і запропонував провести вирішальні ігри Першої ліги в Харкові, повідомляє Tribuna.com.

«Якщо зміни в регламент приймуть, тоді ми готові. Непогана ідея - зібрати всі клуби в одному місті і дограти турнір. Давайте таку пульку проведемо в Харкові. У нас три стадіони готові прийняти турнір такого рівня», - сказав Стороженко.

Нагадаємо, Перша ліга не відновила змагання після зимової перерви. «Металіст-1925» посідає п'яте місце, набравши 35 очок і відстаючи від лідера «Руху» на 4 очки.

Фото: Укрінформ