Сезон в першій лізі можуть дограти лише клуби, які подали заявки на атестат в УПЛ

Заявки на атестацію в УПЛ подали «Рух», «Волинь», «Минай», «Інгулець», «Оболонь-Бровар», «Металіст-1925» і «Чорноморець».

Президент ПФЛ Сергій Макаров в коментарі Tribuna.com розповів про ситуацію з відновленням сезону в першій і другій лігах.

«Як варіант, розглядаємо закінчити другу лігу, адже там зіграно два кола. А в першій розіграти путівку в УПЛ між клубами, які подали заявку на атестат в УПЛ. Але це поки що не вирішено.

Всі готові дограти сезон: і перша, і друга ліга. Просто деяких бентежить ця ситуація: карантин, ризики.

Чи потрібно йти на ризики? З урахуванням того, що статистика по захворюваності в нашій країні неповна - тестів мало. Підозрюю, що ми просто не розуміємо повної картини. Тому ризики дуже великі.

Для мене найскладніше - ось ми рестартуємо, але що робити, якщо під час змагань піде спалах захворювання серед футболістів? Питань і ризиків багато», - сказав Макаров.

Повідомлялося, що заявки на атестацію в УПЛ подали «Рух», «Волинь», «Минай», «Інгулець», «Оболонь-Бровар», «Металіст-1925» і «Чорноморець».

Нагадаємо, футбольні турніри в Україні зупинили 17 березня після рішенням УАФ.

Фото: Укрінформ