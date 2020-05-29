Усі гравці «Шахтаря» здали негативні тести на коронавірус

«Шахтар» зіграє з «Динамо» в неділю, 31 травня, на НСК «Олімпійський».

Футболісти «Шахтаря» здали тести на коронавірус перед недільним матчем з «Динамо». За результатами аналізів всі гравці команди здорові, повідомляє офіційний сайт «Шахтаря».

Напередодні відновлення чемпіонату України до занять в загальній групі повернулися Микола Матвієнко і Маркіньос Сіпріано, які відновилися після травм. Точно не допоможуть «Шахтарю» в матчі з киянами Валерій Бондар, Артем Бондаренко і Майкон.

Чемпіонат України повертається після майже тримісячної паузи через пандемією COVID-19. «Шахтар» зіграє з «Динамо» в неділю, 31 травня, на НСК «Олімпійський». Початок поєдинку о 17:00.

Нагадаємо, «Шахтар» очолює УПЛ, набравши 59 очок в 23 турах. «Динамо» йде на третьому місці, поступаючись «гірникам» 13 очками.

Фото: сайт ФК "Шахтар"