Футбол повертається і одразу «Українське класико»

30 і 31 травня клуби УПЛ зіграють перший тур після відновлення чемпіонату України.

В Україну повертається великий футбол. Прем'єр-ліга відновлює свої матчі навіть раніше, ніж більшість топових ліг Європи. Що ж стосується дати фіналу Кубка України, який повинен пройти у Львові, то його запланували на 25 липня.

Зараз команди ведуть активну підготовку. Правда, часу на тренування у футболістів залишається не так багато, та й до роботи вони приступили менш ніж за два тижні до відновлення чемпіонату. Зате українські клуби вже провели декілька спарингів.

Нагадаємо, що в першому ж турі після карантину нас чекає головне протистояння чемпіонату України: «Шахтар» - «Динамо». Інтрига в боротьбі за перше місце практично відсутня, але це ніколи не заважало нашим грандам показувати цікавий футбол в особистих протистояннях.

Кияни зіткнулися з серйозними проблемами зі складом, і зараз тренеру буде непросто визначитися з гравцями на матч. Досі лікуються від травм Піварич, Шапаренко і Бурда. Що стосується «Шахтаря», то команда у відмінній формі. Напередодні гірники провели спаринг з «Оболонь-Бровар» і виграли 4:0 (по м'ячу забив Патрік, Марлос, Антоніо і Тете).

Матч відбудеться не у Харкові, який «Шахтар» собі обрав за домашнє місто, а у Києві 31 травня. Оскільки обидві команди зараз базуються у столиці, цей варіант зручний і киянам, і «гірникам». Що ж стосується шансів на перемогу, зараз вони на боці «Шахтаря». Аналітики Parimatch дають донеччанам 48% на перемогу проти 25% у «Динамо» (і 27% на нічию).

Єдине, чого останнім часом не вистачає українському класико, так це забитих м'ячів. Незважаючи на всю принциповість поєдинків, в обороні обидві команди діють надійно, розуміючи всю ціну помилки. У попередніх чотирьох матчах чемпіонату лише один раз забили більше двох м'ячів. Експерти Parimatch, до речі, дають коефіцієнт 1.98 на те, що тотал буде менше 2,5, завдяки чому ставку можна збільшити майже вдвічі.

Не менш цікаві й інші матчі першої шістки: «Олександрія» - «Зоря» і «Колос» - «Десна». «Олександрія» та «Зоря» вигравали «бронзу» в двох попередніх сезонах і зараз також претендують на третє місце. У луганчан також є відмінні шанси поборотися з «Динамо» за друге місце, а отже, і за путівку до кваліфікації Ліги чемпіонів. Тому майбутній тур очікується дуже насиченим і вболівальникам буде на що подивитися.

Фото: Укрінформ