Чеський тенісист Врбенскі виграв виставковий турнір у Празі

У Празі відбувся виставковий тенісний турнір "O pohár prezidenta ČTS".

Переможцем серед чоловіків став чеський тенісист Міхал Врбенскі. Про це повідомляє БТУ.

У фінальному матчі Міхал Врбенскі, який посідає 402 місце в рейтингу АТР, переміг Зденека Коларжа (№228 АТР) з рахунком 6:4, 6:7 (5), 10:8.

У чвертьфіналі чех обіграв Іржі Весели (4:6, 6:4, 10:4), а в півфіналі виявився сильнішим за Іржі Легечкі - 6:2, 6:3.

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У жіночому фіналі зіграють Петра Квітова та Кароліна Мухова.

Фото: Pavel Lebeda