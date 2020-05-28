Чеський тенісист Врбенскі виграв виставковий турнір у Празі
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Укрінформ
У Празі відбувся виставковий тенісний турнір "O pohár prezidenta ČTS".
Переможцем серед чоловіків став чеський тенісист Міхал Врбенскі. Про це повідомляє БТУ.
У фінальному матчі Міхал Врбенскі, який посідає 402 місце в рейтингу АТР, переміг Зденека Коларжа (№228 АТР) з рахунком 6:4, 6:7 (5), 10:8.
У чвертьфіналі чех обіграв Іржі Весели (4:6, 6:4, 10:4), а в півфіналі виявився сильнішим за Іржі Легечкі - 6:2, 6:3.
У жіночому фіналі зіграють Петра Квітова та Кароліна Мухова.
Фото: Pavel Lebeda