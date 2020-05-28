На тенісному турнірі в Ірпені через негоду скасували всі матчі другого ігрового дня
Про це повідомляє пресслужба ФТУ у Facebook.
“Всі матчі другого турнірного дня відмінені через погоду. Чекайте на новий розклад”, - йдеться в повідомленні.
Сьогодні на корті тенісного центру ФТУ встигли дограти лише один поєдинок. Матч Дар’я Лопатецька – Людмила Кіченок, відкладений вчора через дощ, завершився сьогодні з рахунком 6:2; 6:3.
Поєдинок Катерина Дятлова - Марія Берген зупинили при рахунку 5:3.
Як повідомлялося, у другий змагальний день на турнірі UTF Ladies Invitational в Ірпені мали відбутися поєдинки:
Людмила Кіченок - Дар'я Лопатецкая; Людмила Кіченок - Вікторія Петренко. Леся Цуренко - Дар'я Лопатецка (група А);
Надія Кіченок - Марія Берген; Марта Костюк - Маріанна Закарлюк (група В).
Фото: facebook/Федерація Тенісу України