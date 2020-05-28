На тенісному турнірі в Ірпені через негоду скасували всі матчі другого ігрового дня

Через негоду на турнірі UTF Ladies Invitational в Ірпені скасували всі матчі другого ігрового дня.

Про це повідомляє пресслужба ФТУ у Facebook.

“Всі матчі другого турнірного дня відмінені через погоду. Чекайте на новий розклад”, - йдеться в повідомленні.

Сьогодні на корті тенісного центру ФТУ встигли дограти лише один поєдинок. Матч Дар’я Лопатецька – Людмила Кіченок, відкладений вчора через дощ, завершився сьогодні з рахунком 6:2; 6:3.

Поєдинок Катерина Дятлова - Марія Берген зупинили при рахунку 5:3.

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Як повідомлялося, у другий змагальний день на турнірі UTF Ladies Invitational в Ірпені мали відбутися поєдинки:

Людмила Кіченок - Дар'я Лопатецкая; Людмила Кіченок - Вікторія Петренко. Леся Цуренко - Дар'я Лопатецка (група А);

Надія Кіченок - Марія Берген; Марта Костюк - Маріанна Закарлюк (група В).

Фото: facebook/Федерація Тенісу України