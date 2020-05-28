В Ірпені відіграли перші матчі тенісного турніру UTF Ladies Invitational

В Ірпені 27 травня відіграли перші матчі тенісного турніру UTF Ladies Invitational.

Поєдинок Леся Цуренко - Вікторія Петренко (група А) завершився з рахунком 6:4, 6:3, а Марта Костюк у групі В перемогла Марію Берген — 6:3, 6:1. Про це повідомляє БТУ.

Раніше свій матч провели Надія Кіченок і Маріанна Закарлюк, який завершився з рахунком 6:3, 3:6, 3:6.

Поєдинок Людмили Кіченок і Дар'ї Лопатецкої, який мав закривати програму першого ігрового дня, відбудеться сьогодні.

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Розклад матчів на 28 травня

Група А. Людмила Кіченок - Дар'я Лопатецкая; Людмила Кіченок - Вікторія Петренко. Леся Цуренко - Дар'я Лопатецка.

Група В. Надія Кіченок - Марія Берген; Марта Костюк - Маріанна Закарлюк.

Фото: facebook/Федерація Тенісу України