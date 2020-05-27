Закарлюк обіграла Кіченок на тенісному турнірі в Ірпені

В Ірпені проходить показовий турнір UTF Ladies Invitational серед українських тенісисток.

У матчі першого раунду в групі В Маріанна Закарлюк у трьох сетах обіграла Надію Кіченок. Про це повідомля БТУ.

Поєдинок Кіченок - Закарлюк завершився з рахунком 6:3, 3:6, 3:6.

Як повідомлялося, показовий турнір UTF Ladies Invitational, який мав стартувати 26 травня в Ірпені, перенесли на день через погані погодні умови.

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У змаганнях протягом 5 днів беруть участь 8 українських тенісисток: Надія Кіченок, Маріанна Закарлюк, Марта Костюк, Марія Берген, Леся Цуренко, Вікторія Петренко, Людмила Кіченок, Дар'я Лопатецкая

Три дні грають матчі групового етапу (по чотири матчі), потім півфінали та фінал.

Фото: ФТУ