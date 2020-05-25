Старт показового турніру UTF Ladies Invitational в Ірпені перенесли через погодні умови

Показовий турнір UTF Ladies Invitational, який мав стартувати 26 травня в Ірпені, перенесли на день через погані погодні умови.

Про це повідомляє пресслужба Федерації тенісу України у Facebook.

"У зв'язку з погодними умовами у Києві та Київській області старт турніру UTF Ladies Invitational відкладається на один день. Отже, початок змагань замість вівторка, 26 травня, перенесено на середу, 27 травня. Щодо інших варіантів змінення термінів проведення турніру – будемо повідомляти додатково, з огляду на погодну ситуацію. Розклад залишається актуальним", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомлялося, змагання проходитимуть у Тенісному центрі ФТУ.

У перший змагальний день зіграють:

Група В. Надія Кіченок - Маріанна Закарлюка, Марта Костюк - Марія Берген

Група А. Леся Цуренко - Вікторія Петренко, Людмила Кіченок - Дар'я Лопатецкая

Початок ігрового дня - о 10.00.

На фото: М.Костюк/btu.org.