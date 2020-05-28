Надія Кіченок знялася з турніру UTF Ladies Invitational через травму ліктя

Українська тенісистка Надія Кіченок знялася з виставкового турніру UTF Ladies Invitational через травму ліктя.

Про це повідомляє пресслужба Федерації тенісу України.

У своєму першому матчі в Ірпіні Кіченок у трьох сетах поступилася Маріані Закарлюк. Як пізніше виявилося, у тенісистки виникли проблеми з ліктем, через які вона не зможе продовжити виступи на турнірі.

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Кіченок замінила Катерина Дятлова, яка значилася як запасний. Відповідно, вона вийде на матч ігрового дня проти Марії Берген.

На фото: Надія Кіченок (ФТУ).