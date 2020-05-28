Українці Бутко і Костевич у складі “Леха” вийшли у півфінал Кубка Польщі

Футбольний клуб “Лех”, за який виступають українські футболісти Богдан Бутко і Володимир Костевич, вийшов у півфінал Кубка Польщі.

В 1/4 фіналу “Лех” обіграв “Сталь” із Мелеця з рахунком 1:3 (1:2), повідомляє Sport Arena. Українські захисники Богдан Бутко і Володимир Костевич вийшли в основі, а Костевич на 5-й хвилині віддав результативну передачу Даніелю Раміресу. Таким чином, “Лех” став останнім півфіналістом Кубка Польщі, де приєднався до “Легії”, “Лехії” та “Краковії”. Читайте також: Польща планує поновити футбольний сезон 31 травня матчами без глядачів У першості Польщі команда українців наразі посідає 5 місце. На фото: В. Костевич/fckarpaty.com