Українці Бутко і Костевич у складі “Леха” вийшли у півфінал Кубка Польщі
Укрінформ
Футбольний клуб “Лех”, за який виступають українські футболісти Богдан Бутко і Володимир Костевич, вийшов у півфінал Кубка Польщі.
В 1/4 фіналу “Лех” обіграв “Сталь” із Мелеця з рахунком 1:3 (1:2), повідомляє Sport Arena.
Українські захисники Богдан Бутко і Володимир Костевич вийшли в основі, а Костевич на 5-й хвилині віддав результативну передачу Даніелю Раміресу.
Таким чином, “Лех” став останнім півфіналістом Кубка Польщі, де приєднався до “Легії”, “Лехії” та “Краковії”.
У першості Польщі команда українців наразі посідає 5 місце.
На фото: В. Костевич/fckarpaty.com