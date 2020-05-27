Футбольні клуби АПЛ вирішили поновити контактні тренування
Укрінформ
Клуби англійської футбольної Прем'єр-ліги проголосували за перехід до другого етапу "Проекту Рестарт", який має на меті поновити контактні тренування.
Рішення клуби прийняли одноголосно. АПЛ зробила серйозний крок до продовження чемпіонату, повідомляє офіційний сайт ліги.
Позитивне рішення про контактні тренування дає УПЛ можливість планувати дату поновлення чемпіонату. Ймовірно, рестарт відбудеться 19-го або 26 червня.
Фото: premierleague.com.