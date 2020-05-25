Ломаченко провів показове тренування з юними боксерами Одещини

Чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBA, WBC, WBO і The Ring вихованець спорту Одещини Василь Ломаченко відвідав збори юних спортсменів у Затоці.

Про це повідомляє пресслужба Федерації боксу України.

"Обласна федерація організувала тренування з дотриманням вимог по дистанціюванню, виїзд у Затоку дозволив провести заплановану роботу в гарному настрої з прекрасними краєвидами та на чистому, цілющому морському повітрі" , - йдеться в повідомленні.

Юні боксери отримали можливість почути цінні поради від одного з найвидатніших боксерів сучасності, отримати поради щодо підтримання форми, змістовних тренувань і спортивного способу життя, а також взяти участь у кросі з Ломаченком.

Як повідомлялося, влада США планує найближчим часом відновити чемпіонати в НБА, НХЛ, турніри з тенісу та гольфу. Це дозволить українському боксеру Василю Ломаченку прилетіти на бій в США. У березні бій Ломаченка і Теофімо Лопеса відклали на невизначений термін через пандемію коронавірусу. Спочатку його планували провести 30 травня.

На кону бою – статус абсолютного чемпіона світу в легкій вазі. Українець володіє трьома поясами в дивізіоні – WBA, WBO і WBC, у Лопеса - титул за версією IBF.

Фото: facebook/Федерация Бокса Одесской Области