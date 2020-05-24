США дозволить іноземним спортсменам в'їзд в країну

Влада США планує найближчим часом відновити чемпіонати в НБА, НХЛ, турніри з тенісу та гольфу.

Міністерство внутрішньої безпеки США повідомило, що професіональні спортсмени як виняток зможуть в'їхати в країну, незважаючи на діючу президентську заборону. У заяві міністерства говориться, що іноземним бейсболістам, баскетболістам, гольфістам, хокеїстам, тенісистам, а також їх сім'ям і персоналу дозволять в'їзд в США, пише видання The New York Times.

«Професіональні спортивні турніри цілющі для економіки, а також викликають почуття гордості і національної єдності. У нинішній ситуації американцям потрібен спорт», - заявив виконуючий обов'язки міністра внутрішньої безпеки США Чед Вульф.

Американські спортивні ліги НБА, НХЛ, МЛБ, МЛС на даний момент припинені. Тенісні турніри, які повинні пройти в США влітку, частково скасовані. Втім, найбільший турнір - Відкритий чемпіонат США - ще зберігає шанси пройти за розкладом (24 серпня - 13 вересня).

Відзначимо, що подібний дозвіл дозволить українському боксеру Василю Ломаченку прилетіти на бій в США. У березні бій Ломаченка і Теофімо Лопеса відклали на невизначений термін через пандемію коронавірусу. Спочатку його планували провести 30 травня.

Нагадаємо, на кону бою – статус абсолютного чемпіона світу в легкій вазі. Українець володіє трьома поясами в дивізіоні – WBA, WBO і WBC, у Лопеса - титул за версією IBF.

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