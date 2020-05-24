Степаненко хоче, аби УПЛ поновили вже через тиждень

Наразі в УПЛ не вирішили коли рестарт сезону – 30 травня чи 6 червня.

Півзахисник «Шахтаря» Тарас Степаненко розповів клубному сайту, що матчі УПЛ слід поновити вже 30 травня.

«Я прихильник того, щоб почати грати через тиждень. Якщо, звичайно, дозволить міністерство охорони здоров'я, уряд. Ми здали тести 11 травня і почали тренуватися. Три тижні - цілком достатньо, щоб підготуватися функціонально», - сказав Степаненко.

Директор УПЛ Євген Дикий розповів, чому спочатку запланований на 30 травня рестарт чемпіонату перенесли на 6 червня. Все через обмеження на кількість учасників масових заходів, яке поки не може перевищувати 50 осіб. Для проведення футбольного матчу потрібен дозвіл на мінімум 200 осіб.

Нагадаємо, після 23-х турів чемпіонату України лідирує «Шахтар». Перевага над «Зорею», що йде на другому місці, становить 13 очок. «Динамо» замикає трійку, поступаючись луганчанам за особистими зустрічами.

Фото: Укрінформ