"Шахтар" розгромив "Рух" у контрольному матчі

Чемпіони України футболісти донецького "Шахтаря" провели перший поєдинок за два місяці.

"Гірники" на полі тренувального комплексу "Святошин" в Києві приймали львівський "Рух" і здобули вольову перемогу - 4:1, повідомляє Укрінформ.

Півзахисник "Руха" Іван Брікнер відкрив рахунок на 9-й хвилині після розіграшу стандарту. Ізраїльський форвард "Шахтаря" Манор Соломон швидко відновив рівновагу, вдало зігравши на добиванні на 10-й хвилині. Після перерви відзначилися Марлос, який реалізував пенальті на 64-й хвилині, Євген Коноплянка (73) та Жуніор Мораес (85).

Відповідно до діючих в Україні карантинних обмежень, поєдинок відбувся без глядачів.

До зустрічі з "Рухом" востаннє команда Луїша Каштру зіграла ще 15 березня - тоді "Шахтар" мінімально поступився луганській "Зорі" (0:1) у 23-му турі Прем'єр-ліги.

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Нагадаємо, "Шахтар" і "Рух" є лідерами УПЛ та Першої ліги відповідно.