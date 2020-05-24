Одеський стадіон "Чорноморець" продали із сімнадцятої спроби

Стадіон "Чорноморець" в Одесі змінив власника за підсумками аукціону з 17-ї спроби, а сума угоди склала 193 мільйони гривень (близько 7,21 млн доларів).

Про це повідомляє Думська, посилаючись на інформацію Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Торги відбулися 22 травня по голландської моделі аукціону.

Новим власником арени, а також прилеглих до нього готелю, фітнес-центру, паркінгу та іншої нерухомості, стала іноземна компанія (за деякими даними - американська).

Примітно, що спочатку за стадіон "Чорноморець" хотіли виручити 1 млрд 139 млн грн, але в кінцевому підсумку майновий комплекс обійшовся покупцеві на 946 млн 895 тисяч менше від початкової ціни.

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Відзначимо, що футбольний клуб "Чорноморець" в минулому сезоні втратив прописку в Українській прем'єр-лізі (УПЛ) і нині посідає 10-е місце в турнірній таблиці Першої ліги національної першості.