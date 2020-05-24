Донецькому "Шахтарю" виповнилося 84 роки

Сьогодні, 24 травня, футбольний клуб "Шахтар" (Донецьк) відзначає 84-річчя з дня заснування.

Про це повідомляє пресслужба "гірників".

Донецький "Шахтар" пройшов шлях від регіонального колективу до однієї з найсильніших футбольних команд країни: чотири рази вигравав Кубок СРСР (1961, 1962 1980, 1983) і стільки ж разів брав медалі чемпіонату, ставав володарем Суперкубка СРСР (1984).

Сучасний період - найуспішніший в історії клубу. За роки незалежності України завойовані вже 34 трофея: 12 чемпіонських титулів, 13 національних Кубків і 8 суперкубків, а також - Кубок УЄФА.

Сьогодні "Шахтар" є лідером українського футболу і одним з найбільш прогресуючих клубів Європи.