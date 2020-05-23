Ярмоленко розпочав командні тренування у «Вест Гемі»

Український півзахисник не грав з грудня минулого року.

Клуб англійської прем’єр-ліги (АПЛ) «Вест Гем» розпочав тренування на полі в малих групах. Разом з командою працює український півзахисник Андрій Ярмоленко, повідомляє офіційний сайт клубу.

Тренувальний процес проводять з дотриманням медичного протоколу, перед в'їздом на базу гравцям перевіряють температуру.

У цьому сезоні АПЛ Ярмоленко зіграв 15 матчів. В його активі 3 голи і 1 результативна передача. Ярмоленко востаннє виходив у офіційному матчі 14 грудня 2019 року, а потім тривалий час відновлювався від травми.

Нагадаємо, чемпіонат Англії призупинили в березні через поширення коронавірусу. Клуби АПЛ прийняли одноголосне рішення продовжити тренувальний процес з 19 травня.

Фото: whufc.com