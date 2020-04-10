"Вест Гем" має зберегти Ярмоленка на наступний сезон

Журналісти Football.London проаналізували, кого з гравців англійського футбольного клубу клубу "Вест Гем" головний тренер команди Девід Моєс може позбутися найближчого трансферного вікна.

На думку британського видання, Моєсу не варто розлучатися з атакуючим півзахисником збірної України Андрієм Ярмоленком.

"Він довгий час боровся з травмами і не зумів показати увесь свій клас. Але коли він грав, доводив на ділі, що здатний забивати і створювати моменти для партнерів. Тому Ярмоленка варто зберегти в команді", - зазначається у повідомленні.

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Чинна угода Андрія з лондонським клубом розрахована до літа 2022 року.

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