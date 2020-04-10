"Вест Гем" має зберегти Ярмоленка на наступний сезон
Укрінформ
Журналісти Football.London проаналізували, кого з гравців англійського футбольного клубу клубу "Вест Гем" головний тренер команди Девід Моєс може позбутися найближчого трансферного вікна.
На думку британського видання, Моєсу не варто розлучатися з атакуючим півзахисником збірної України Андрієм Ярмоленком.
"Він довгий час боровся з травмами і не зумів показати увесь свій клас. Але коли він грав, доводив на ділі, що здатний забивати і створювати моменти для партнерів. Тому Ярмоленка варто зберегти в команді", - зазначається у повідомленні.
Чинна угода Андрія з лондонським клубом розрахована до літа 2022 року.
Фото: Getty Images